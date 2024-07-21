大S韓國遭拍被嫌老 兩性專家抱不平：撒拋尿照鏡子

大S被網友拍到與老公具俊曄帶著家人在韓國首爾旅遊。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「大S」徐熙媛日前被目擊與老公具俊曄帶著家人到韓國首爾旅遊，不少網友在社群上嫌棄大S狀態不如以往，話題迅速飆上微博熱搜，兩性專家欣西亞看到酸民的評論，深深不以為然，並於今（21）日喊話酸民：「去撒泡尿照照鏡子」。

兩性作家欣西亞替大S抱不平。（翻攝自臉書）

欣西亞直言：「說真的，我覺得以一個47歲還生過孩子的女人，私底下這樣的打扮認真合理，而且並沒有狀態不佳，頂多就是樸素親民」欣西亞認為這個社會對於男女存在雙重標準，女人的外貌總是受到社會大眾放大檢視，如果男人有錢，就算禿頭、大肚子、腦滿腸肥、外貌醜陋也不會有人說半句話；換成女性就必須又精緻又漂亮還得要有逆齡身材，不然就會被說成是大嬸、歐巴桑、黃臉婆，講道氣急敗壞欣西亞更回嗆酸民：「機機叫人應該去撒泡尿照照鏡子，看看自己沒裝扮是啥德性（行）」。

請繼續往下閱讀...

「碎嘴的那些人，你們呢？除了滿腹酸水，到底還擁有什麼？」欣西亞直率指出，當大S知道自己被拍之後，沒有多說什麼，只在意孩子是不是容貌曝光，讓搭大讚：「覺得她（大S）美得冒泡、發光」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法