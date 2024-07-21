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演印尼看護爆紅！雷嘉汭再挑戰「越南新二代」 不擔心被定型：另一種收穫

雷嘉汭以代言人身分出席「美的公益日 貓熊生日趴」。（美的空調提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕雷嘉汭去年演出影集《八尺門的辯護人》印尼看護爆紅，今（21日）以代言人身分出席台北市立動物園的公益活動，她透露將開始宣傳新戲《讓我看見你是誰》，角色為越南新二代，對於再度演出東南亞國家的角色，她不擔心被定型，「這種機會比較少，對我來說是另一種收穫。」

雷嘉汭認為，身為一個演員，接觸到不同的角色，可以藉此了解當地文化民情，也算一種特別的學習，加上每一部戲都有不同的困難點，在《八尺門》飾演印尼看護，是她目前遇過最大的挑戰，「造型幫助我很大。因為在造型上面自己可以說服自己。」

雷嘉汭以代言人身分出席「美的公益日 貓熊生日趴」。（美的空調提供）

另外，雷嘉汭近期演出影集《都市懼集》，雖然她參與的集數尚未播出，不過大多的內容都已經看過，她透露先前參加首映時，看了許瑋甯演的「計程車」單元相當有感觸，「當天晚上就請經紀人載我回家，自己是計程車族，這齣劇集讓我有害怕的感覺。」

雷嘉汭以代言人身分出席「美的公益日 貓熊生日趴」。（美的空調提供）

雷嘉汭以代言人身分出席「美的公益日 貓熊生日趴」，主角是深受大眾喜愛的動物園貓熊，這次活動除了慶祝貓熊生日外，旨在提高大眾對環境保護的意識，特別是對瀕危物種的保護，雷嘉汭表示：「我自從大學後就沒有好好逛過動物園，我等一下就要帶著我的夥伴們一起去逛逛，我以前有見過圓圓，今天特別想要來看看圓仔跟圓寶。貓熊是世界上最具代表性的瀕危物種之一。通過今天美的與動物園的活動，讓更多小朋友認識大貓熊，希望不只能協助園方的保育工作，也能教導孩子保護生態環境要從小做起。讓更多人了解保護動物的重要性，同時也能從日常生活中實踐環保理念。」

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