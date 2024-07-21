《甄嬛傳》相隔14年推出團綜 獨缺「甄嬛」孫儷原因曝光了！

《甄嬛傳》原班人馬推出旅遊真人秀《煥新環遊傳》。（翻攝自微博）

〔記者張釔泠／綜合報導〕宮鬥劇《甄嬛傳》相隔14年後，召集原班人馬推出旅遊真人秀《煥新環遊傳》，可惜卻獨缺女主角「甄嬛」孫儷，網友熱議孫儷因正在趕拍新劇《三十九二十八》，且該劇直到日前才剛殺青，所以抽不出時間錄團綜，讓不少劇迷感到遺憾。

《煥新環遊傳》由蔡少芬、陶昕然、斓曦、張曉龍、藍盈瑩、陳思斯以及「德雲社」相聲演員楊九郎組成「煥新團」結伴旅遊；眾人重溫當年的劇照，「浣碧」藍盈瑩感性分享：「時間把大家共同的回憶釀成了一罈美酒，讓彼此的感情發酵，變得越來越濃厚。這一次再相遇，彷彿是大家都在共飲這罈美酒，令人動容。」

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《甄嬛傳》原班人馬推出旅遊真人秀《煥新環遊傳》。（翻攝自微博）

節目中，除了有「蘇公公」李天柱驚喜現身掀高潮，還有斕曦扮演新娘、張曉龍扮演新郎，為觀衆解鎖極具特色的滿族婚禮，「溫大人和眉姐姐喜結良緣、曹貴人送女出嫁落淚，安小主的孩子出生長大娶親」，那些在劇中的愛恨情仇，在14年後得到了「圓滿」，觀眾們也直呼，仿佛看到了娘娘們不用宮鬥的平行世界。

孫儷、鄧超一家人現身NBA觀眾席。（翻攝自微博）

孫儷新戲殺青後，前幾天則被直擊全家在英國旅遊，她與老公鄧超以及兒子「等等」、女兒「小花」去看了溫布頓網球公開賽，隨後被網民拍到去劍橋大學，似乎是為兒子留學去考察環境，今天他們一家人又被撞見現身美國NBA觀眾席，仍在開心放暑假中。

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