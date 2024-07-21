韓瑞希爆料「元彬、Giselle交往」 網抓矛盾點：表演型人格

（左起）Giselle、韓瑞希、元彬。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓經紀公司YG前練習生韓瑞希過去有多次販毒、染毒紀錄，還因此坐牢。出獄後仍不受控制亂放砲，近日韓瑞希又在IG爆料，暗指SM娛樂旗下團體RIIZE有黑料，只是爆料文前後矛盾，讓網友紛紛懷疑其真實性。



韓瑞希爆出成燦去日本性交易場所，Giselle、元彬交往。（翻攝自微博）

她近期以拼音的方式寫下「RIIZE成燦在日本出入性交易場所被私生飯拍到，只是被SM花錢擋下來，元彬、Giselle從練習生時期就開始交往，也有被私生飯拍到」，該文章一出就在韓國火速發酵，讓網友們瘋狂討論真實性。

請繼續往下閱讀...

網友向韓瑞希詢問時間點，她確定為20日。（翻攝自微博）

後來有網友私訊問她「元彬、Giselle是今（20）日被私生拍到嗎」，她回答「對」，而元彬因海外行程直到21日才返回韓國，與Giselle完全不可能同框，讓許多網友忍不住直接嗆聲：「表演型人格。」、「大家確定要相信毒蟲的話？」、「天天碰瓷SM的藝人」。

韓網討論韓瑞希的爆料文前後矛盾。（翻攝自微博）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法