一路開高遠超預期！《龍捲風暴》北美首週票房上看8000萬美金

《龍捲風暴》在北美開出超乎預期的票房佳績。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕災難鉅作《龍捲風暴》正在全球上映中，北美更是從優先場就開出超乎預期的票房數字，讓該片首週末（7月19至21日）的開片數字一路上修，片約不斷的男主角格蘭鮑威爾儼然成為新生代好萊塢一哥。

該片由《夢想之地》的編導鄭李爍執導，影集《正常人》黛西埃德加瓊斯、《捍衛戰士：獨行俠》格蘭鮑威爾、《變形金剛：萬獸崛起》安東尼拉莫斯主演，在世界各地首映後，持續累積好評，不僅在知名影評網站爛番茄已獲得新鮮認真，代表觀眾意見的爆米花指數也有92%滿意度。

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格蘭鮑威爾（左）、黛西埃德加瓊斯在《龍捲風暴》攜手追風。（華納兄弟提供）

電影於週四（18日）在北美的優先場便收穫800萬美金（約台幣2.62億元），在今年僅次於《腦筋急轉彎2》、《沙丘：第二部》和《哥吉拉與金剛：新帝國》，成為今年第四好的優先場成績，加上先前的提前放映，讓該片在正式於北美上映前已收穫1070萬美金（約台幣3.5億元）。

緊接著週五（19日）北美上映首日就收穫3220萬美金（約台幣10.56億元，含提前場數字），週六（20日）初步統計再收2700萬美金（約台幣8.85億元），比週五日場上漲不少，兩天內票房已經達到5900萬美金（約台幣19.35億元）。

而 《龍捲風暴》上映前被預估在北美首週開片大約落在4000至5000萬美金（約台幣13.12至16.4億元），目前已上看至8000萬美金（約台幣26.24億元），除了看齊年初《沙丘：第二部》、《哥吉拉與金剛：新帝國》，也和去年同個週末上映的《奧本海默》的開片相當。

註：《龍捲風暴》在北美和《奧本海默》一樣由環球影業發行，海外包括台灣則是和《沙丘：第二部》、《哥吉拉與金剛：新帝國》一樣由華納兄弟發行。

《龍捲風暴》全台上映中，IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等特殊版本同步登場。

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