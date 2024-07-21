鄭佩佩從未奪金馬獎 與終身成就獎擦肩而過

鄭佩佩演出《大醉俠》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等片走紅華語影壇。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕曾演出經典電影《大醉俠》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等片的資深武打女星鄭佩佩，不幸於17日過世，享壽78歲，她在2019年被診斷罹患罕病神經退行性非典型帕金森氏症，目前無有效治療方法，鄭佩佩也選擇捐贈大腦用於醫學研究。

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港媒報導，日前有台灣電影人私下透露，前年曾推動提名鄭佩佩角逐金馬獎終身成就獎，不過當時以「提名太倉促」沒有成功，此外，金馬獎也規定要2個協會一同推薦，隔年又因找不到合作協會一起推薦而作罷。

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據了解，原本今年欲要再推動提名鄭佩佩，卻因面臨種種因難最後不了了知，電影界也早耳聞她近來身體狀況不佳，知情人士私下感嘆，隨著鄭佩佩過世，即使追頒獎項，意義也不大。

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鄭佩佩1962年5月為邵氏兄弟南國實驗劇團訓練班第一期學生，隨後於1966年在胡金銓《大醉俠》中「金燕子」打出名堂；鄭佩佩縱橫影壇數十載，除了90年代《唐伯虎點秋香》成為經典外，《臥虎藏龍》中飾演碧眼狐狸，更讓她獲的香港電影金像獎「最佳女配角」殊榮。

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