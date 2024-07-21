全場嗨翻！瘦子拿水槍大戰粉絲 突道歉：下次不會了

瘦子到下了舞台才脫衣秀肌。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕本色音樂舉辦的「本色祭」連兩天在桃園陽光劇場舉行，昨晚首日壓軸是頑童MJ116，男神瘦子近來賣力練身材，在台上卻沒有脫衣服，直到下台才把濕掉的衣服換下，好身材成了社群的漏網鏡頭。

頑童MJ116帶來《幹大事》、《少年董》、《辣台妹》等經典歌曲，搭配台上火辣的比基尼辣妹，性感露出屁股蛋，現場氣氛嗨翻。

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「本色祭」熱鬧登場，台上舞者超級性感。（本色音樂提供）

瘦子在台上嗨喊：「去年有來的可以舉個手嗎？希望每一年本色的老鄉們都可以聚在一起玩，再次見到大家真的非常開心，你們還是一樣機車，都沒有變。」大淵則表示：「你們準備好要開戰了嗎？」與觀眾大打水仗。

三人在台上拿著水槍朝著粉絲狂射，瘦子發現水槍的力道過強，連忙和台下觀眾道歉，「我有打到你的臉嗎？想說沒這麼大就直接幹他的臉，不好意思、不好意思，我下次不會了，會瞄準一點。」

演出後瘦子興奮高呼：「再次謝謝大家，我們明天見！」他在今天第二天的「本色祭」將有個人演出。

頑童MJ116是首日壓軸。（本色音樂提供）

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