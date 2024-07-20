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娛樂 最新消息

直擊！瘦子不藏了 正妹老婆挺孕肚現蹤

瘦子（資料照，本色提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈音樂廠牌「本色音樂」今天在桃園陽光劇場舉辦「本色祭」，「嘻哈男神」瘦子現身力挺，帶著懷上第二胎的孕妻Jennifer到場狂歡；今、明2天共計吸引2.4萬名歌迷到場。

瘦子的孕妻Jennifer現身活動。（讀者提供）

張震嶽化身DJ Orange開場。（本色音樂提供）

首日演出由張震嶽打頭陣，化身DJ Orange開場，原定一小時的播歌被他嫌不過癮，主動加碼到整整兩個小時。

現場的氣溫高達34度，許多歌迷在豔陽下排隊入場，整個活動在開場就塞爆，本色音樂也在後台準備三個超大蓄水池，許多辣妹粉絲都穿上比基尼泳裝，攜帶水槍到場同樂。

新科金曲歌王熱狗與歌迷合照留念。（讀者提供）

此外，新科金曲歌王熱狗也沒有缺席，稍早帶著老婆及女兒到場，他化身行走的人形立牌，與現場樂迷開心合影留念。

據了解，本色祭辦得相當成功，今年舉辦第二年就賺了台幣7位數，去年因為歌迷在台下噴水，造成麥克風被毀掉多支，光清垃圾就花台幣百萬。

瘦子為了增強「水力」，半夜找了三款水槍，被虧把買槍當成是在買菜，他也幽默表示，「今年歌迷覺得我們火力更強，去年我們藝人被打假的。」

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