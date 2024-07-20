（專訪）柯煒林遭扒光「感覺被強暴」 梁湘華打給舊愛不討感情債

梁湘華（左）、柯煒林宣傳電影《破浪男女》受訪大方提及過去情史，十分健談。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕梁湘華、港星柯煒林在主演電影《破浪男女》中展開一段虐戀，更上演激烈的SM親密戲，戲外兩人事前做好萬全準備，在親密指導的協助下，拍攝梁湘華企圖在雨中侵犯柯煒林的戲分，柯煒林也坦言，當下確實感受到自己被強暴。

梁湘華在片中飾演壓抑的殯葬業富家千金「白Q」，人生中唯一的慰藉就是付錢請柯煒林飾演的蒙面男「Uberdick」提供SM的調教性行為。回顧起電影中的雨中激情戲，梁湘華拚了命將柯煒林身上的膠衣脫去，柯煒林透露，前期與導演楊雅喆討論時，導演就告訴他「男生也會被強暴」，但梁湘華要把他的面罩拿下來，揭開真面目的那一刻，「我覺得那是最後一道防線，抱歉我不行。」

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值得一提的是，在拍攝過程中，梁湘華都以為柯煒林只是工作人員，提到手術室沉重的重頭戲，梁湘華透露原本是她一個人躺在地上，沒想到睜開眼睛卻發現，對面也有一個人與他一起躺著，並用嘴型說著「要幸福喔」，讓梁湘華差點潰堤，但被導演提醒「不准哭要笑，要給別人幸福的人，不要掉下去」。

梁湘華坦言，一開始不知道柯煒林就是她的對手演員，但如今兩人已成為好朋友。（記者王文麟攝）

她感謝這位工作人員的幫忙，事後才知道，原來他是新生代港星柯煒林，柯煒林自嘲「是我在台灣沒有名氣，是我的錯」。

至於她在手術室打電話求柯煒林回來的戲，梁湘華分享，自己是真的有打電話給「小時候的對象」，但對方沒有接，直接轉語音信箱。問及對方是否是她心中的「刺」？梁湘華表示，在拍攝當下已經不是她心中的一根刺，「我長大後偶遇過他，我喜歡的不是現在的他，我長大了，他也長大了，但打著電話回想起小時候，『你為什麼不接電話！』的狀況，過去還是有點感觸。」

柯煒林受訪大方坦言「有欠感情債」。（記者王文麟攝）

柯煒林也不諱言，曾經在感情上受過傷、也犯過錯，自嘲「捅人、被捅我都有」，表示曾經有很愛很愛的人，但腦子有時會感覺到被東西卡住或者跳針，心態上想要逃避，拖拉之間讓兩人都很痛苦。面對過去的錯誤，他坦言自己有反省，現階段就顧好自己，還沒準備好，就別用感情打擾別人，現在也還在學習中。

他自認有感情債，如果對方來討債也會承擔面對，但如今分道揚鑣了，不打擾就是分手的禮儀。不過他不願以「討債」來比喻感情，因為感情無法用數字量化；而梁湘華則表示「通常都是別人欠我，我也盡量不會去討債，因為討了也沒用，我不想要那種憐憫的愛。」

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