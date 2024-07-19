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鄭佩佩女兒PO文感性悼念 不只是傳奇更是偉大母親

原子鏸PO出影片，並以英文悼念母親鄭佩佩（左）。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《大醉俠》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等片的資深武打女星鄭佩佩今傳過世，享壽78歲。她的三女兒原子鏸稍早在個人社群PO出合照集合而成的影片，並以英文悼念母親，直說很難找到合適詞彙表達感受，最後感性表示「妳永遠在我的心裡」。

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原子鏸和母親鄭佩佩（右）。（翻攝自IG）

原子鏸表示，在過去的兩年裡經歷了許多情感起伏，「因為我搬家帶家人回到美國，想要更靠近我的母親。但是，我感到非常幸運，能夠在過去這幾年中和她共度這些寶貴的時光。」她說此刻感受很難表達，因為一切似乎有點不真實，「我幾乎感覺這只是一場惡夢，而早晨醒來我會看到她如往常一樣，是我心中最美的人，內外兼修。」

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原子鏸形容母親是她認識的最無私的人之一，「直到她最後一口氣，她想的還是她的孩子們。在她的最後時刻，我們都在她身邊，愛著她，回報她一生給予我們的關愛與奉獻。我對母親的愛深厚無比，失去她的痛苦幾乎無法承受。」

鄭佩佩（中）和兒女感情深厚。（翻攝自IG）

她說鄭佩佩是如此堅強、美麗、關懷、幽默、可愛、無私、慈愛、慷慨的母親榜樣，總是把孩子放在第一位，「我只能希望我能和我的兒子，有如同我母親與我們每個孩子之間那樣的關係，一種開放、誠實和同理心的關係。她是我們家庭的黏合劑，使我們如此親密。她教會了我如何謙虛、善良、守時、專業、誠實、積極、感恩，還有許多許多其他的美德。」

最後原子鏸表示，鄭佩佩受到所有粉絲的愛戴，是一個傳奇，必定會成為她那個時代最偉大的明星之一，「但只有她的家人知道她是多麼偉大的一個人，我愛妳媽媽，我想妳，但我知道妳會永遠在我心裡，因為妳已經成為我心中的一部分，永遠在我的心裡。」

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