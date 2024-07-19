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娛樂 亞洲

俠女鄭佩佩曾嫁台灣富商 8次懷孕4次流產

鄭佩佩（左）因演出導演胡金銓《大醉俠》一片走紅。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕一代俠女鄭佩佩驚傳驟逝，享壽78歲。鄭佩佩一生縱橫影壇，人生亦如戲，充滿坎坷與起伏。

鄭佩佩曾嫁給台灣富商原文通，歷經8次懷孕。（星島日報提供）

鄭佩佩早在1965年就憑著邵氏兄弟台灣分公司導演潘壘拍攝的《情人石》躋身亞洲影展，並獲美國國際獨立製片人協會「最具前途影星金武士獎」殊榮。不過真正讓她走紅的卻是在導演胡金銓電影《大醉俠》奠定大銀幕「一代女俠」地位。

鄭佩佩（左）離婚後選擇與周星馳合作，拍攝《唐伯虎點秋香》。（星島日報提供）

1970年鄭佩佩遠赴美國與台灣富商原文通結婚，便退出影壇，她歷經8次懷孕、4次流產，最後育有3女1子，孩子們多在演藝圈闖盪。鄭佩佩與原文通兩人在1987年選擇離婚，之後鄭佩佩與兒女便在美國過著退休般的生活。後來她復出拍片，選擇與喜劇鬼才周星馳合作，並在電影《唐伯虎點秋香》當中演出「華夫人」一角，成功回到大銀幕。近年她亦以《臥虎藏龍》中「碧眼狐狸」榮獲香港電影金像獎最佳女配角獎。

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