70歲資深男星上演「喉嚨斷筷子」！姜厚任驚人現狀曝

姜厚任到《聚焦2.0》分享養生經，儘管已經70歲外型依舊保養得宜。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕70歲資深男星姜厚任曾是80年代當家小生，近日他到《聚焦2.0》分享養生經，表示凍齡秘訣就是將運動視為生活習慣，錄影當天直接將家中健身器材搬進攝影棚，現場示範引體向上，一氣呵成、臉不紅氣不喘，最後加碼表演如何運用氣功從喉嚨將筷子折斷，現場驚呼聲不斷。

姜厚任輕而易舉將筷子折斷，令現場驚呼聲不斷 。（年代提供）

姜厚任擁有「台版蘇志燮」的封號，過去主演《媽媽吉利小叮噹》等電視劇而家喻戶曉，儘管近年淡出螢光幕，仍有不少粉絲對他「冷峻小生」的模樣印象深刻，他每天養成運動習慣，引體向上、伏地挺身難不倒外還練出人魚線，結實身材羨煞眾人。

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姜厚任輕而易舉將筷子折斷，令現場驚呼聲不斷 。（年代提供）

姜厚任精通氣功、永春拳、柔道、跆拳道、武當及少林等武功，可以將「氣」聚集在喉嚨，保護脆弱器官、抵擋外力攻擊，直言可以從喉嚨將筷子折斷，姜厚任親自示範時旁人看了驚恐萬分，沒想到輕而易舉就將筷子折斷，全場驚訝不已直呼不可思議，主持人高文音也忍不住讚嘆：「果然薑是老的辣！」

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