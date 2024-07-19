胡瓜YT破10萬訂閱！突揭退休生活「爬象山爆汗」竟成拍照景點

胡瓜與許多登山客合影，儼然成為招牌。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期積極經營YT頻道「下面一位」，最新一集內容體驗「退休生活」挑戰爬象山，沿途先是到公園和婆婆媽媽們一起做早操，還幽默訪問了毛孩們，正式爬山後胡瓜面對階梯如臨大敵，不過過程中經常會被登山客搭訕、拍照，隨時就會展開「社交模式」還可以看他客語、台語、英語切換自如相當厲害。

胡瓜挑戰爬象山。（翻攝自YT）

雖然爬山過程胡瓜一度碎念反問製作組能不能跟「一百個人拍照」就結束，更直呼「這什麼退休生活」，胡瓜最後也完成任務，爬了象山步道、到觀景平台與101合照，網友們看到後也紛紛直呼胡瓜很親民，「瓜哥真的好親民。反應又很好很適合走YT」、「瓜哥也太可愛了~ 觀眾緣100分！」

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胡瓜挑戰爬象山。（翻攝自YT）

而胡瓜頻道從3月開始上架第一支影片，才過不到4個月就已經突破10萬訂閱，粉絲們也留言恭賀，「瓜哥頻道第一支影片四個月前上，現在已經超過10萬了，應該很快就能過百萬了，期待瓜哥的背景早點出現訂閱獎牌」。

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