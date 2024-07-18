不藏了！黃宣隱私曝光 慣用「這隻手」讓自己「桑一下」

黃宣代言手遊，洩底慣用左手。（奧瑞吉有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「YELLOW」黃宣擔任手遊代言人，透露首度接下遊戲代言的原因，是想好好解放「桑一下」，他坦承：「雙手太忙碌了，一直渴望單手就能達到放鬆的愉悅，這下總算實現願望啦！」

黃宣代言手遊。（奧瑞吉有限公司提供）

黃宣表示：「我平常很少玩遊戲，確實很忙碌，加上我對自己的時間掌握度一定要很高，能夠好好停下來遊戲的時間真的沒有。」但搶先試玩過遊戲後，「我覺得它實現了我長久以來一直想要單手放鬆的夢想，我很在意效率與時間，所以能有一款遊戲讓我不用雙手玩它，單手就能立即解放壓力！真的超 Chill！」

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黃宣。（奧瑞吉有限公司提供）

新款手遊主打解放雙手、單手就可玩，竟然意外套出黃宣自認很私人的秘密：「平常手機打字習慣用左手，玩遊戲時，用左手來說，對我來說比較習慣。」

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