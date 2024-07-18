蕭淑慎嫩尪梁軒安發不自殺聲明！ 社群280字親上火線反擊

「軒爺」梁軒安（左）、蕭淑慎夫妻感情恩愛。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人蕭淑慎嫩尪「軒爺」梁軒安結婚7年，雖然兩人年紀相差15歲，但梁軒安始終維持愛妻型向。近日梁軒安被曾姓女子指控騙財騙色，接著又有歌手Rina指他性侵，甚至偷拍不雅影片，以上法院提告。Rina甚至還公開梁軒安性騷擾的蒐證音檔。梁軒安今（18）在社群平台大動作發文，同時附上「不自殺聲明」。

女歌手Rina控訴遭梁軒安性侵。（本報資料照，記者陳彩玲攝）

梁軒安表示：「感謝這些的經歷，讓我分辨善與惡。很謝謝公司同仁和合作夥伴」他強調這些日子以來相挺他的人，他會真的放在心裡，同時對那些看笑話、落井下石的網友、提告的、從來沒有真正了解他人，梁軒安會把這一切都當作成長的養分。他說：人生的追求不是只有「利益」，當初來找我的時候，拜託來拜託去的，現在呢？人真的要懂得飲水思源。

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梁軒安不自殺聲明。（翻攝自臉書）

在文章的結尾，梁軒安特別強調「我是一個非常樂觀、正向的人」並強調自己絕對不會去自殺，更指出還有很多真正的證據已經交給律師，他一定會把躲在後面操盤的人揪出來，他也希望無論是提告的人還是準備要告的人，「有種就到我面前來談，呼籲拒絕用輿論來致人於死地」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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