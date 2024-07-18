晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

蕭淑慎嫩尪梁軒安發不自殺聲明！ 社群280字親上火線反擊

「軒爺」梁軒安（左）、蕭淑慎夫妻感情恩愛。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人蕭淑慎嫩尪「軒爺」梁軒安結婚7年，雖然兩人年紀相差15歲，但梁軒安始終維持愛妻型向。近日梁軒安被曾姓女子指控騙財騙色，接著又有歌手Rina指他性侵，甚至偷拍不雅影片，以上法院提告。Rina甚至還公開梁軒安性騷擾的蒐證音檔。梁軒安今（18）在社群平台大動作發文，同時附上「不自殺聲明」。

女歌手Rina控訴遭梁軒安性侵。（本報資料照，記者陳彩玲攝）

梁軒安表示：「感謝這些的經歷，讓我分辨善與惡。很謝謝公司同仁和合作夥伴」他強調這些日子以來相挺他的人，他會真的放在心裡，同時對那些看笑話、落井下石的網友、提告的、從來沒有真正了解他人，梁軒安會把這一切都當作成長的養分。他說：人生的追求不是只有「利益」，當初來找我的時候，拜託來拜託去的，現在呢？人真的要懂得飲水思源。

梁軒安不自殺聲明。（翻攝自臉書）

在文章的結尾，梁軒安特別強調「我是一個非常樂觀、正向的人」並強調自己絕對不會去自殺，更指出還有很多真正的證據已經交給律師，他一定會把躲在後面操盤的人揪出來，他也希望無論是提告的人還是準備要告的人，「有種就到我面前來談，呼籲拒絕用輿論來致人於死地」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中