楊丞琳再現《歌手》靠伍佰助陣 不炫技改展小清新

楊丞琳將重回《歌手2024》舞台。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被《歌手2024》淘汰的女星楊丞琳正時會在突圍賽當天參與直播演出，但不會參加總決賽。換言之，也就是說突圍賽當天楊丞琳惠擔任暖場嘉賓，目前傳出當天她將選唱伍佰＆China Blue的《淚橋》。

楊丞琳表示，5月時接到《歌手2024》邀請時，為了給出12期完整檔期，協調了後續一系列工作計畫。在參加突圍賽前，原訂的國外演唱會行程，因交通安排困難，最後還是跟總決賽直播時間衝突，經過與節目製作單位商量後，楊丞琳決定在突圍賽演唱，用行動感謝觀眾、歌迷，不過基於對賽制和其他歌手的尊重，楊丞琳僅單純表演，不參加比賽。

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先前曾一度傳出楊丞琳不會參加突圍賽，因為她上《歌手2024》本為救場，所以製作單位在找不到敢直播的華語歌手，楊丞琳才在5月獲邀硬喬檔期參賽。這次擔任暖場嘉賓，觀眾也希望比起耍花腔、拚高音之外，能夠聽到楊丞琳小清新的曲風。

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