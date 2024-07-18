5部日夯動漫燃爆暑假！《屁屁偵探》《柑仔店》平台看得到

《屁屁偵探》（左）、《神奇柑仔店》。（MyVideo提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕暑假到來，知名平台MyVideo精選多部超夯日本動漫，除了孩子們能寓教於樂，大人也能看得開心，以下盤點5部超人氣動漫作品，任君挑選。

《屁屁偵探》改編自日本知名兒童繪本，由擁有頭形像屁股的偵探為主角，以獨特推理能力解決各種神秘案件，因為其獨特的外形和搞笑的個性深受孩子們喜愛；每集故事圍繞簡單明瞭案件，情節緊湊且不失童趣，又能培養孩子們的觀察力和邏輯思維，深受家長喜愛。

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《神奇柑仔店》改編自日本小學生最愛的百大童書，號稱兒童版「解憂雜貨店」，故事由神秘的雜貨店展開，每個進入店中的顧客都能找到一些改變他們生活的小物品或經歷奇妙的事件，藉以傳遞許多關於友誼、家庭、誠實、勇氣等價值觀，讓孩子們在閱讀中潛移默化接受正確價值觀。

《我推的孩子》第二季融合懸疑和娛樂圈暗黑元素。（MyVideo提供）

動畫《我推的孩子》講述女偶像「星野愛」遭粉絲刺殺身亡，她的兩名兒女為了幫母親報仇，找尋殺母真相，決定親自踏進殘酷的演藝圈，劇情融合懸疑和娛樂圈暗黑元素，第二季於7月開播，新角色的加入將為故事帶來新的元素和變數。

《異世界自殺突擊隊》故事發生在充滿魔法的異世界。（MyVideo提供）

改編自DC漫畫《自殺突擊隊》的原創動畫作品《異世界自殺突擊隊》，故事發生在充滿魔法和奇幻生物的異世界，主角們都是從現實世界被召喚到異世界的「超級反派」，他們各自擁有不同背景和技能，組成特遣隊，勇闖生死攸關的任務。

《金肉人 完美超人始祖篇》是《金肉人》系列一個重要篇章，主角金肉人承襲父親的意志，為保護地球和其他超人而奮鬥。後來因理念分歧，分裂成完美超人和正義超人兩派，該篇章描寫金肉人和其他正義超人與完美超人始祖的多場戰鬥，每場戰鬥都充滿戲劇性和高強度的對決。

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