大胃王網紅「吃播到一半暴斃」 胃裡塞滿未消化食物

中國直播主吃播直暴斃。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國24歲「吃播網紅」潘曉婷以超會吃的大胃王形象走紅，本月14日傳出潘慧婷在直播時突然暴斃，根據最新驗屍報告，潘曉婷過世原因為腹部嚴重變形，胃裡塞滿了胃消化的食物。

根據《星島日報》報導，潘曉婷原本是一名普通的服務生，後來看到自己的好朋友開直播很賺錢，所以乾脆改行辭去工作當直播主。潘曉婷也發現自己沒什麼專長，最擅長的就是「吃播」所以打定主意以「大胃王」為賣點，專門經營吃播頻道。

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開了吃播頻道的潘曉婷果然收穫到成果，除了粉絲數增加之外，收入也跟著增加。她原本開直播只吃幾公斤的食物，後來越吃越多，竟然增加到超過10公斤，長期這樣暴飲暴食，潘曉婷健康拉警報，她先前就曾因為報時導致胃出血住院。

儘管身體亮紅燈，但潘曉婷為了賺錢也沒有收斂，出院第二天就開始新一輪吃播，她每天在直播間堅持吃10多個小時，中間都不間斷。終於在本月14日，潘曉婷吃出問題，她的身體無法負荷超大食量，在吃播期間猝死。

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