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娛樂 日韓

接力邊佑錫！《善宰》金惠奫8月來台會粉：我好激動

金惠奫將來台會粉絲。（寬宏藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕繼邊佑錫來台之後，韓劇《背著善宰跑》的金惠奫將來台舉行粉絲見面會，8月24日將在台大體育館會台粉，門票則於下週一（22日）開賣。看見台灣粉絲的熱情與期待，金惠奫也開心說：「之前就曾來過台灣，對台灣的印象非常深刻，得知要來舉辦見面會，心情真的非常激動，謝謝各位一直以來的陪伴和支持，希望透過見面會，見到每位粉絲，帶給大家一個幸福的時光，我們8月24日見！」

金惠奫今年出演電視劇《背著善宰跑》，戲中可愛、直率的個性，以及與男主角邊佑錫甜蜜的互動，深受海內外劇迷喜愛與支持，人氣水漲船高，至今在台仍話題不斷，日前，更拿下「亞洲明星賞」獎座，除了人氣不容小覷外，出道11年的她，演出戲劇《Sky Castle》、《偶然發現的一天》及電影《推土機女孩》等多部作品，精湛演技讓她有「演技天才」之稱，戲裡戲外皆備受矚目。

金惠奫見面會。（寬宏藝術提供）

出道多年，金惠奫首次來台舉辦個人見面會，她親力親為，從企劃便開始參與，提出了許多的構想與節目內容，同時也希望能跟粉絲有近距離的接觸，祭出「與藝人送別、官方限定小卡、見面會海報、與藝人合照、藝人親筆簽名見面會海報、藝人親筆簽名拍立得」六大福利寵粉，希望和粉絲一起度過愉快的燦爛之夏。

「2024 KIM HYE YOON FANMEETING in TAIPEI [Hye-ppiness]」門票將在7月22日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富、OK便利超商。

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