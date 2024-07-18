太空嗨起來！NASA將「嘻哈教母」名曲傳送至金星

［編譯陳成良／綜合報導］據科學媒體《IFLScience》報導，7月16日，美國航太總署（NASA）與美國嘻哈教母蜜西艾莉特（Missy Elliott）合作，將一首激勵人心的訊息和蜜西艾莉特的歌曲歌詞傳送到了金星，為這顆充滿謎團的星球增添了一絲音樂節奏。

據報導，這次NASA選中的歌曲是蜜西艾莉特的經典作品《The Rain （Supa Dupa Fly）》。這首歌也成為第一首透過NASA深空網路（Deep Space Network，DSN）傳輸到太空的嘻哈音樂作品。值得一提的是，DSN曾在2008年被用於向太空傳輸披頭四樂隊的歌曲《橫越宇宙》（Across The Universe）。

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艾莉特在一份聲明中表示：「我仍然不敢相信，當《The Rain （Supa Dupa Fly）》成為第一首傳輸到太空的嘻哈歌曲時，我竟然能透過深空網路與NASA一起完成這項壯舉！我選擇金星，是因為它象徵著力量、美麗和賦權，我很榮幸有機會與宇宙分享我的藝術和我的訊息！」

這次的訊息傳輸是由位於加州戈爾斯通深空通信中心（Goldstone Deep Space Communications Complex）的深空站13號天線發送的。巧合的是，這座天線也被暱稱為「金星」。訊息以光速傳播，耗時14分鐘，跨越了地球與金星之間2.54億公里的距離。

NASA總部數位和技術部門主任布朗（Brittany Brown）表示：「太空探索和蜜西艾莉特的藝術創作都致力於突破界限。蜜西的音樂錄影帶中，一直以來都融入了以太空為中心的敘事和未來主義的視覺效果，因此這次合作將她的作品帶到地球之外，可說是再適合不過了。」

金星是蜜西艾莉特最喜歡的行星，這也是NASA選擇將訊息傳送到金星的原因。這次的訊息傳輸並沒有任何特定的目的，畢竟金星上並沒有能夠接收無線電訊號的生命。但如果真的有外星生命存在，那他們可真是幸運，能接收到來自地球的音樂獻禮。

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