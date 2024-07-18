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娛樂 日韓

（影音）周子瑜唱功變超強！日本巡演挑大塚愛《Planetarium》惹哭眾人

南韓女團TWICE中的台灣成員周子瑜唱功進步頗多。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TWICE近期在日本重新舉辦【READY TO BE】演唱會，令人感動的是她們此次為「SPECIAL」場，歌單全數大更動，不僅刪掉許多韓文熱門歌，更新增許多從未唱過的日文歌，用心十足；而台灣成員周子瑜Solo片段則是選唱日本唱將女星大塚愛的《Planetarium》（星象儀），動人的唱功暖哭許多ONCE（TWICE粉絲名）。

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周子瑜在演唱會中選唱大塚愛的名曲《星象儀》。（翻攝自YouTube）

TWICE此次將演唱會【READY TO BE】再度唱回日本，此次帶來的是「SPECIAL」場，歌單大更動，加入了新推出的日文專輯《DIVE》中的歌曲，以及先前推出的寶藏日文歌，換來的是刪除許多韓文破億夯曲；值得注意的是，周子瑜在演唱會上，溫暖開唱大塚愛的《Planetarium》，溫暖嗓音配上動人旋律及戳心的歌詞，周子瑜完美唱功溫暖了在場所有粉絲。

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相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

TWICE在日本大阪、東京、橫濱舉辦各2場，共6場「Special」演唱會。（翻攝自ticket board官方網站）

值得一提的是，接下來TWICE即將前往日本東京、橫濱再各開2場，加上上週大阪的2場，共6場「SPECIAL」演唱會，讓眾多來自各國想目睹女神們的ONCE期待不已。

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