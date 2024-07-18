白冰冰昔玩遊戲險昏死！突告白胡瓜邀上節目揭互動

白冰冰。（記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰在民視主持周六黃金時段節目，扯出胡瓜與民視合約風波，今（18）日白冰冰出席記者會，提及前陣子胡瓜在YT頻道上分享當時引薦白冰冰上《鑽石舞台》往事，感性表示很感動，一路以來大家都是互相扶持，她更俏皮對著鏡頭告白胡瓜：「瓜瓜我愛你哦！啾咪啾咪。」

胡瓜日前在YT「下面一位」合體藍心湄、林美秀，提及主持《鑽石舞台》的往事，白冰冰直呼自己當下覺得熱淚盈眶，也提到曾在胡瓜主持的《百戰百勝》節目中挑戰遊戲，曾從高台上掉下來，後腦勺直接碰撞游泳池邊緣，差點沒昏死過去，今受訪她也不忘感謝當時的救生員，「當時要遊戲贏才能唱歌，我被砸頭人家還以為我爆漿了，害怕之餘也覺得委屈，當下沒來得及跟救生員說謝謝，希望現在還來得及。」

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白冰冰也說她一路走來看著胡瓜長大，任何事情都影響不到雙方友情，認為胡瓜與民視合約問題一定能有圓滿解方，「彼此都知道是朋友不是敵人，希望未來雙方面有互動，不嫌我老的話我也可以去上綜藝大集合，也歡迎胡瓜來上我的冰冰Show。」

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