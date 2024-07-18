呀咧呀咧！準備搶票 洗腦神曲《晚安大小姐》原唱首度來台

《晚安大小姐》原唱ASMRZ將首次來台參加音樂節演出。（台北流行音樂中心提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕洗腦神曲《晚安大小姐》大受歡迎，連五月天主唱阿信也曾在演唱會上模仿，這首歌MV點擊已超過1322萬次，原唱南韓魔性團體 「ASMRZ」9月將首度訪台，參加北流主辦的「JAM JAM ASIA」音樂節。

因為《晚安大小姐》的爆紅，讓歌詞唱的「呀咧呀咧」也成為年輕人流行用語，這次原唱團體「ASMRZ」終於要首次來台和粉絲見面。

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台北流行音樂中心正式開幕4年以來，推動許多音樂交流，這次以亞洲音樂交流為目標的「JAM JAM ASIA」音樂節，將於9月7、8日登場，結合5大舞台的音樂節演出、國際論壇，希望將更多元的亞洲音樂帶進台灣，也將台灣音樂推向國際市場。

泰國人氣樂團Polycat將來台參加音樂節表演。（台北流行音樂中心提供）

除了「ASMRZ」參與演出，另外還邀請到泰國破億流量樂團Polycat、日本人氣樂團Cody·Lee（李）的主唱高橋響，以及越南饒舌女皇Suboi等來台演出。

台灣歌手部分，包括金曲歌后魏如萱、鄭宜農，以及今年金曲獎獲得最佳演唱錄音專輯獎的傻子與白痴樂團、理想混蛋、芒果醬Mango Jump等都會加入演出。今（18）早鳥票搶先開賣，所有票券則於明天全面開賣，購票可洽KKTIX。

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