月領50萬好爽！陳沂聽佐藤麻衣「買什麼都要報帳」嘆：白羨慕

網紅陳沂（右）曬出和佐藤麻衣（左圖左）的合照，讓外界相當好奇為何2人會成為朋友。（翻攝自臉書，資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日星佐藤麻衣2014年閃嫁已故台塑集團創辦人王永慶的長孫、宏仁集團總裁王文洋長子王泉仁，婚後生下1子，已在前年離婚，近日網紅陳沂曬出和麻衣的合照，讓外界相當好奇為何2人會成為朋友，陳沂也給出回答。

陳沂表示，在麻衣離婚前多次傳出老公不回家，但每個月都會給50萬生活費，還有司機跟保姆的傳聞，當時她曾多次PO文表達對麻衣的羨慕。後來，陳沂收到一個疑似麻衣的IG私帳訊息說：「謝謝妳挺我」，收到訊息當下陳沂還以為是詐騙，直到看到有很多共同朋友，才相信是麻衣本人，從此就意外變成朋友。

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針對麻衣月領50萬一事，陳沂回應：「假的啊，她後來有對媒體說，買什麼都要列表報帳。可惡，我白羨慕一場」。（翻攝自臉書）

留言區也引來網友提出疑問：「可以問每月給50萬是不是真的嗎??」陳沂也幽默回應：「假的啊，她後來有對媒體說，買什麼都要列表報帳。可惡，我白羨慕一場」。

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