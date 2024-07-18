只有葉舒華做得到！「大頭狗」男友視角拍片 狂眨眼電翻Neverland

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團（G）I-DLE中的台灣成員葉舒華近期話題頗多，但眾多Neverland（（G）I-DLE粉絲名）仍關注於她在演藝事業上的發展和表現；近期她們推出新曲〈Klaxon〉，官方帳號推出葉舒華以「大頭狗」的男友視角拍片，配上歌曲狂眨眼，白皙皮膚和精緻臉蛋，網嘆只有葉舒華才能做得如此好。

葉舒華影片以「大頭狗」男友視角拍攝。（翻攝自Instagram@official_g_i_dle）

（G）I-DLE推出全新迷你專輯《I SWAY》，在網路上瘋狂以主打歌〈Klaxon〉拍片宣傳，而其中台灣成員葉舒華用「大頭狗」的男友視角拍片，配合音樂狂眨眼睛，模樣美麗又可愛，能完美駕馭這死亡拍攝角度的非葉舒華莫屬了。

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Neverland紛紛被葉舒華電翻（翻攝自Instagram@official_g_i_dle）

Neverland看到葉舒華的影片紛紛留言說道：「台灣絕對沒缺電！」、「已被刷電暈」、「男友視角！超暈」、「我離不開這頁面了……」、「舒華好可愛哈哈哈哈哈哈哈！」、「這個是高壓電吧直接打我心！」，「有夠漂亮！我早起就是為了看這個。」

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