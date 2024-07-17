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娛樂 電影

「天涯海角電影院」前進5縣市！精選8部優質台片免費看

「天涯海角電影院」曾和綠島居民在背山望海的美景一起看電影。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心推出「2024年天涯海角電影院」偏鄉放映活動，於7月26日至10月6日展開巡迴，今年預計造訪全台五個縣市、精選8部台灣出品的優質影片，讓觀眾感受電影的精采與魅力。

今年，團隊帶上比照戲院規格的300吋大銀幕、上百張舒適躺椅，前往新北市雙溪區、宜蘭縣員山鄉、苗栗縣泰安鄉、屏東縣琉球鄉，以及嘉義縣番路鄉巡廻舉辦。

選映作品包括2023年完成的自主修復成果《竹籬笆外的春天》、文英阿姨配音的《魔法阿媽》4K數位修復版、黃春明導演的紀錄片《恆春》數位修復版、梁哲夫1963年的經典《高雄發的尾班車》數位修復版，以及《哈勇家》、動畫片《鷺鷥河》、紀錄片《南方．寂寞鐵道》、喜劇《聽見歌再唱》等，所有場次皆免費入場。

今年「天涯海角電影院」以「時光旅程」為策畫主題。（國家影視聽中心提供）

李智仁執行長表示，除了放映經典之作，團隊更將大銀幕上的故事變成五感沉浸式體驗，特別依照各場次的影片劇情延伸規劃「手作口簧琴」、「社區講古」、「繪本導讀」、「導演講堂」等豐富多元的活動，深化在地連結。

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