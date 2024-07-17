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娛樂 日韓

晚上出門注意身旁！周子瑜隊友Sana穿「全乳白睡衣」路邊辣秀美腿

Sana貼出自己晚上閒逛義大利街頭的照片。（翻攝自Instagram@m.by__sana）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE近期話題爆表，趁著推出全新日文專輯《DIVE》，連忙在日本大阪、東京、橫濱各開2場演唱會，一票難求；近期，日本成員Sana貼出晚上在外喝飲料的宵夜照，一身全乳白睡衣辣秀美腿，帶著眼鏡仍擋不住精緻臉蛋。

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Sana即便戴上眼鏡也難隱藏自己的偶像氣息。（翻攝自Instagram@m.by__sana）

Sana貼出自己在義大利晚間偷閒逛逛的照片，可見她穿上舒適的乳白色睡衣套裝，脫下隱形眼鏡戴上眼鏡，辣秀美腿喝飲料，即便是日常裝扮，仍擋不住其偶像氣息。

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Sana秀美腿讓全網看得目不轉睛。（翻攝自Instagram@m.by__sana）

網友們看見Sana的照片紛紛留言讚道：「日本的女王居然在義大利呀！」而該組無瑕疵的美照，吸引超過171萬人按讚朝聖，魅力無窮。

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