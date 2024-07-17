楊丞琳力搏「酸評」沒在怕！社群宣布重回《歌手》舞台

楊丞琳日前參加《歌手2024》遭批舞台唱功有待進步。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊丞琳日前參加歌唱綜藝節目《歌手2024》，綜合在兩集節目上的表現，最終淘汰收場，真實唱功曝光也引不少網友狂酸。怎料，今（17日）楊丞琳透過社群，宣布將回歸《歌手2024》。

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在《歌手2024》前期遭淘汰的楊丞琳，今日突然宣布將參加《歌手2024》突圍之戰，回歸舞台重新雪恥，而此番操作也引網上討論，粉絲給予支持，期望她可以拿出比前期更優異的歌唱水準，但有有人質疑，現在回歸是節目組炒熱度的一種方式。

今（1日7），楊丞琳在社群宣布重回舞台。（翻攝自微博）

楊丞琳在過去《歌手2024》前期表演，首集選唱招牌曲〈帶我走〉，沒想到卻因緊張失利，得到倒數第二名，她後續挑戰林俊傑的夯曲〈不為誰而作的歌〉力挽狂瀾，但綜合兩次演出，總成績還是來到最後一名而遭到淘汰，而現在回歸挑戰，也令網友相當期待。

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