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陳美鳳與帥男同遊日本！露營烤肉嗨喊「乎搭啦」

青森縣長宮下宗⼀郎（左）與陳美鳳相約烤⾁趴。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳近日帶領民視《美鳳有約》團隊及搭檔主持人小鹿跨國至日本青森出外景，與青森縣長宮下宗⼀郎⼀起在露營村野餐烤肉，陳美鳳說平常在攝影棚都是幫忙做菜給來賓吃，這一次反而讓縣長當主廚，一盤一盤的烤肉上桌，讓她與小鹿吃得不亦樂乎。

這次的拍攝路線走的是「海洋路線」，從鶴舞橋開始，搭乘陸奧灣渡輪前進下北半島來到⽇本本州最北端『⼤間町』，公務繁忙的青森縣縣長，透露空閒時間最喜歡帶著家人露營，也難得在節目中展現純熟的烤肉技巧。

陳美鳳與⼩鹿參與祈福繞境遊⾏。（民視提供）

而現場除了有香味四溢的烤肉香，縣長更是將青森的海鮮生魚片和帆立貝擺盤成聖代，賣相好看又好吃，讓眾人吃到忘我。陳美鳳進一步表示，用餐過程縣長頻頻舉杯，一直用台語「乎搭啦」表示熱情，讓她充分感受到日本人的好客。小鹿說「青森縣長還教了一些當地的方言，一邊與縣長聊天，一邊欣賞海景，這一切都讓人感覺超級Chill，超想Long stay。」

這次民視《美鳳有約》節目，前往大間町，還有一項任務，就是參與『海之日』祭典，大間稻荷神社於1997年與北港朝天宮結合為姊妹神社，所以在神社內也有來自台灣的媽祖娘娘喔，每年七月的第三個星期一訂為『海之日』也是日本的國定假日，會舉辦遶境遊行，祈求風調雨順漁獲豐收，眾多漁船綁滿了五彩的祈福旗幟，陸續出港後在海上行敬酒「大漁祈願」祭典儀式，非常特別有趣，陳美鳳和小鹿也跟著來自台灣北港朝天宮代表團們一同遶境遊行。除此之外，陳美鳳也跟小鹿分別登上漁船，體驗了海上的祭祀活動，留下了難以忘懷的記憶。

陳美鳳與小鹿遊青森。（民視提供）

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