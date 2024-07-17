相隔24年《夏日的麼麼茶》男女主角重逢！鄭秀文虧爆任賢齊

鄭秀文（右）開唱，任賢齊前往欣賞捧場。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港天后「Sammi」鄭秀文近期正在紅館開唱，除了前幾天老公許志安現身當嘉賓嗨翻全場，24年前曾和她一起演出電影《夏日的麼麼茶》男主角任賢齊也來了，雖是坐在台下觀賞，但鄭秀文和他台上、台下合唱主題曲，再次掀起高潮。

任賢齊在社群分享他去觀看鄭秀文演唱會的花絮影片，鄭秀文跟歌迷說要找回集體回憶，談到20多年前曾拍過《夏日的麼麼茶》，現在男主角任賢齊來現場了，任賢齊則對著台上的鄭秀文獻飛吻，全場歡呼尖叫。

請繼續往下閱讀...

任賢齊唱電影主題曲還改歌詞說鄭秀文會愛上他。（翻攝自IG）

看到任賢齊的裝扮，鄭秀文虧他「好風騷」，穿粉紅色T恤，還戴上白框眼鏡，又穿牛仔外套，笑說就像當年他在電影裡的「麼麼茶」角色一樣，都沒有變。

聽到任賢齊講粵語，鄭秀文虧他說的粵語沒有進步，之後任賢齊和她合唱《浪花一朵朵》，任賢齊改歌詞唱到「Sammi你一定會愛上我」，唱完鄭秀文又虧任賢齊，唱到「浪花」歌詞好像唱成「老花」，逗笑全場歌迷。

鄭秀文在台上也一起合唱《浪花一朵朵》。（翻攝自IG）

事後任賢齊在社群發文寫到：「麽麽茶難得同Summer（鄭秀文電影中名字）重聚，時光匆匆匆匆流走，Sammi越來越美麗，幸虧我也不是糟老頭！繼續加油！Good Show！好精彩的演出。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法