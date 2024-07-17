晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

相隔24年《夏日的麼麼茶》男女主角重逢！鄭秀文虧爆任賢齊

鄭秀文（右）開唱，任賢齊前往欣賞捧場。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港天后「Sammi」鄭秀文近期正在紅館開唱，除了前幾天老公許志安現身當嘉賓嗨翻全場，24年前曾和她一起演出電影《夏日的麼麼茶》男主角任賢齊也來了，雖是坐在台下觀賞，但鄭秀文和他台上、台下合唱主題曲，再次掀起高潮。

任賢齊在社群分享他去觀看鄭秀文演唱會的花絮影片，鄭秀文跟歌迷說要找回集體回憶，談到20多年前曾拍過《夏日的麼麼茶》，現在男主角任賢齊來現場了，任賢齊則對著台上的鄭秀文獻飛吻，全場歡呼尖叫。

任賢齊唱電影主題曲還改歌詞說鄭秀文會愛上他。（翻攝自IG）

看到任賢齊的裝扮，鄭秀文虧他「好風騷」，穿粉紅色T恤，還戴上白框眼鏡，又穿牛仔外套，笑說就像當年他在電影裡的「麼麼茶」角色一樣，都沒有變。

聽到任賢齊講粵語，鄭秀文虧他說的粵語沒有進步，之後任賢齊和她合唱《浪花一朵朵》，任賢齊改歌詞唱到「Sammi你一定會愛上我」，唱完鄭秀文又虧任賢齊，唱到「浪花」歌詞好像唱成「老花」，逗笑全場歌迷。

鄭秀文在台上也一起合唱《浪花一朵朵》。（翻攝自IG）

事後任賢齊在社群發文寫到：「麽麽茶難得同Summer（鄭秀文電影中名字）重聚，時光匆匆匆匆流走，Sammi越來越美麗，幸虧我也不是糟老頭！繼續加油！Good Show！好精彩的演出。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中