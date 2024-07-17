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八點檔女神方馨自豪「私密處回春」 結婚9年崇拜老公喊：每次都很享受

方馨熟女魅力由內而外保養。（火星人生物科技股份有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「八點檔女神」方馨擔任女性私密處保健食品系列代言人，51歲的她不僅外表像吃了防腐劑般凍齡，更透露結婚9年夫妻每天醒來睡前一定要做的事，「每次都很享受」，至今仍對老公充滿崇拜，簡直從內而外都「回春」。

談起女人難以啟齒的私密處困擾，方馨透露過去長時間熬夜趕戲，悶熱的夏天還得穿古裝出外景，上廁所多所不便，導致憋尿憋出毛病，包括私密處搔癢難耐、分泌物變多，一度嚴重到尿道發炎超痛苦，她說：「我通常指定女醫師，但有時情況緊急難免遇到男醫師，最尷尬是戴口罩還被認出來，突然問我劇情發展，還好是問診完才問，不然我會臨陣脫逃。」

方馨為女性保養系列產品代言，展現美魔女魅力。（火星人生物科技股份有限公司提供）

她拖到40歲才正視女人從內而外都需要保養的重要性，她說：「40歲之前都在趕戲，一部接一部，三天三夜不卸妝，還自豪膚況很好，以為自己年輕天生麗質，回頭發現都是靠腎上腺素在支撐。直到開始放慢腳步，瞬間發現整個人被吸乾不再水嫩，才意識到，我把自己操過頭了。」

而與小2歲的老公Michael彼此身心靈獲得滿足也是她回春關鍵，她說：「我們可以一整天工作不通話都沒關係，但每天起床和睡前都要親一下，互相說I love you，就算出差外宿也要開視訊kiss，沒做就渾身不對勁。」

至於閨房之樂，她害羞說：「次數和頻率不是重點，但每次都要很享受。」且不諱言至今仍很崇拜老公，「老公不僅讓我幸福，也讓我信服。」至今仍讓她保有戀愛般的感覺，「因為不管我做什麼，他對我總是稱讚，會讓我一直想維持最完美狀態。」

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