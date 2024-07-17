大叔男星楊志剛30年前高顏值畫面曝光！自黑靠導演哥哥惡捧10年

《唐朝詭事錄之西行》楊志剛是「叔系天菜」的代表。（iQIYI國際站提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕楊旭文、楊志剛、郜思雯、陳創、孫雪寧等人主演的愛奇藝懸疑探案古裝劇《唐朝詭事錄》，2022年播出第一季時大受好評，靠口碑獲得了大批死忠探案劇迷支持，7月18日將推出第二季，相信一定能滿足喜愛懸疑類型劇的觀眾們。

楊志剛小鮮肉嫩照被找出。（翻攝自微博）

《唐朝詭事錄》劇中最受觀眾喜愛的演員楊志剛，近期被綜藝節目曝光與導演郭靖宇是親兄弟，今年45歲的楊志剛年輕時表演的影片、照片也被網友挖出，被誇讚顏值爆表，長髮造型盡顯「文青魅力」。

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在影片中，楊志剛透露自己曾想要離開哥哥的保護傘，但他坦言：「曾經無數次的想自己出去單飛，不跟哥哥混了，但經常會失敗，我覺得我很幸福，大樹底下好乘涼，給我一個好哥哥，他大手一揮我去學了舞蹈、然後又一揮、我又進了影視行業。」

《唐朝詭事錄》，2022年播出第一季時大受好評，靠口碑獲得了大批死忠探案劇迷支持。（iQIYI國際站提供）



而楊志剛也不諱言自己是「靠哥」，當被質疑是靠哥哥「惡捧」10多年才紅的，他幽默回應「確實如此」，對於自己和哥哥的好感情是毫不閃躲，也有業界人士分享，每當郭靖宇被黑粉攻擊導戲功夫不夠，他自己都不回應，但當弟弟楊志剛被攻擊演技，他會第一個站出來反駁，可見兄弟的好感情不被酸民影響。

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