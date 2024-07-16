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娛樂 最新消息

《藍色監獄》第二週特典公開！海報只送不賣

《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》在台上映成績不俗。（羚邦提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣動畫《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》在台上映首週狂賣1400萬，片商今（16）公布第二週電影特典為原裝進口的球員插畫色紙，分別是三宮宏太繪製的「凪誠士郎」與「御影玲王」，野村悠介繪製的「潔世一」與「系師凜」等4位足球小將，若想搜集全套，可要加緊腳步了。

《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》凪誠士郎（左）與御影玲王。（羚邦提供）

《藍色監獄》以「生存遊戲」加上暗黑足球法則的設定，在運動動漫中走出獨特風格，《劇場版 藍色監獄 -EPISODE 凪-》延續季番的設定，從凪誠士郎與御影玲王的角色去看《藍色監獄》的故事，令觀眾耳目一新。

觀眾即便不了解足球規則，也能輕鬆體驗，上映後獲許多粉絲在網路上應援，表示「劇情超燃，意外好看」、「看季番時沒有很喜歡玲王，這次看完劇場版才知道他完全有驕傲的本錢！」、「斬鐵拿下眼鏡也太帥了！」

本週延續上週同樣有特殊版本相對應的海報（IMAX凪誠士郎，4DX 潔世一，MX4D御影玲王）發贈，色紙與特殊版本海報同樣數量有限，只送不賣，送完為止，詳情請參考羚邦官方臉書。

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