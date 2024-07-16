被宥勝波及《Q18》戲份被刪！李杏慘吐「小船翻覆」滅頂之災

李杏（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸、石知田主演的科幻影集《Q18量子預言》2022年殺青，原本去年要播出，卻碰上劇中演員炎亞綸爆桃色風波、宥勝涉性騷等事件，近來該劇預計「重見光明」，8月將在三立播出，但宥勝因強制猥褻罪獲判8個月徒刑，2集戲份全數被刪掉，但李杏劇中飾演宥勝的老婆，因此被波及，戲份也全遭刪光。

李杏拍戲時因為小船翻覆，妝髮全毀。（伊林娛樂提供）

李杏表示兩年前拍《Q18量子預言》可說是她拍戲以來最辛苦的一次，劇裡她飾演攀岩國手的老婆，印象最深刻的一次是要出海到一個小島拍，她凌晨3點梳化好，趕著清晨4點出海，因為先要搭小船到小島，當時她搭像獨木舟的小船出海，中間還翻船被滅頂，「整個妝髮全毀全身溼透，再涉水走到小島，現場『休息室』就是山洞，我在山洞裡等戲4個小時，因洞裡一直滴水，需要5支傘檔著水滴才不會再淋溼。」

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李杏當時拍《Q18》經歷許多磨難。（伊林娛樂提供）

除了出海的戲，還有在曝曬的大太陽下，她一連3天，先梳化好，再上上下下爬山30分鐘才抵達攀岩現場，「我是拉著繩子爬上去，工作人員其實很危險，要扛著機器上去。」她表示，回想起來拍這部戲過程真的特別辛苦，對於不能播出，「雖然覺得可惜，但可以理解並尊重。」

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