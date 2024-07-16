「美胸皇后」劉伊心大嘆三寶好難生 歷12小時過程終出生

林志隆（左起）陪伴劉伊心迎來三寶。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「美胸皇后」劉伊心日前入院待產，今（16）傳來好消息，她第三個寶貝「CC」歷經12小時終於順利產下，女兒「CC」重3000克，母女均安，讓大她24歲的老虎牙子執行長林志隆懸著的心終於放下，開心露出笑容。

劉伊心第三胎「CC」順利誕生，重3000克。（翻攝自臉書）

劉伊心現在正式成為三寶媽，分別是「牙子」、「Wing」、「CC」，劉伊心在社群po文表示：「原本以為一回生、二回熟、三回程高手，孩子應該會越生越順」、「沒想到生三寶CC，光是等開一指半就花了11小時，有別於前兩胎在一陣慌亂度過」。回憶生CC的過程，劉伊心說，這次可是札實體驗了整個過程，在產檯上還緊張到忘記怎麼用力。「一起吸氣、吐氣，終於歷經12個小時，三寶CC出生啦！」她還透露了昨天另外兩個孩子也到醫院來替媽媽加油打氣。

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這次生產，貼心的老公林志隆也全程陪伴在劉伊心身邊，讓原本很緊張的劉伊心在生產過程中放鬆許多。

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