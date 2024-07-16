不是拍電影！潛入真實龍捲風暴核心 與死亡擦肩腎上腺素飆升

2023 年美國的龍捲風呈現異常狀態，光是第一季就已發生近500起龍捲風災害。（Discovery提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕今年暑假災難題材影視作品強檔連發，除了備受矚目的經典電影翻拍新作《龍捲風暴》將於明天（17日）在台上映， Discovery頻道也推出新系列《直擊暴風眼》，以身歷其境的影像畫面，還原龍捲風令人震懾的狂暴威力。

極端氣候持續影響全球各地，近期不只是亞洲受高溫熱浪襲擊，遠在太平洋另一端的美國亦正對抗著龍捲風侵襲！《直擊暴風眼》紀錄片中集結許多見證災害發生的目擊者與第一手資料，包含2021年重創美國的颶風艾達、2023年導致夏威夷茂宜島野火蔓延的颶風朵拉等，揭示環境變遷下人類所面臨的生存危機。

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一場達改良型藤田級數第二強度等級的龍捲風，襲擊位於密西西比州的羅靈福克鎮。（Discovery提供）

美國的龍捲風好發於4月至7月間，但2023年顯然是「異常狀態」，光是第一季就已發生近500起龍捲風災害。去年3月24日，一場達「改良型藤田級數」第二強度等級的龍捲風，襲擊位於密西西比州的羅靈福克鎮，當地的餐飲業者翠西哈登便是受害者之一。

當天晚間收到美國國家氣象局的警報後，翠西和丈夫等人立即躲入冰庫之中避難，沒想到待他們獲救後，餐廳的屋頂早已不見蹤影，而後方的社區也被狂風摧毀剷平；搜救人員更陸續從倒塌的房屋中搬出一具具遺體，對居民的內心造成極大的陰影。

社區被狂風摧毀剷平，搜救人員陸續從倒塌的房屋中搬出一具具遺體。（Discovery提供）

短期之內，美國國家氣象局發出多次示警，龍捲風所帶來的傷害不斷發生。追風者坦納查爾斯聽聞4月4日的風暴預測後，決定帶著朋友們前往伊利諾州路易斯鎮。他們一路監測龍捲風的動向，並朝著風暴中心驅車直行，隨後發生的一切，卻完全超乎他們的預期。強勁的風勢挾帶著大量的雨水和異物，使車子完全壟罩於黑暗之中，讓4人與死亡擦肩而過，並對於「追風」產生不同的體悟。

在《直擊暴風眼》中，大部分的畫面取自於民眾以手機、相機拍攝的片段，他們用鏡頭記錄下眼前所發生的一切，包括正在高速移動的龍捲風、整台被捲於空中的汽車、人們在當下的呼叫與恐懼，以及風暴消散後的滿目瘡痍。為觀眾揭開龍捲風令人心生敬畏的黑暗面，《直擊暴風眼》於今（16日）起每星期二晚間10點在Discovery頻道播出，帶領觀眾看見地球的憤怒和咆哮。

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