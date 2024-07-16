同框舒華慶生惹議！楊銘威還原真相 曝「陶晶瑩牽線」

舒華上月在陶晶瑩牽線下現身楊銘威慶生局。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓女團（G）I-DLE台灣成員葉舒華上月返台出席活動，後來和楊銘威、方志友、陶晶瑩、李李仁、賈靜雯等人一同出現在生日聚會，令人詫異的是眾人私底下竟然跟舒華有往來，當時更引發不少議論。對此，楊銘威昨出席《舊金山美容院》殺青宴也做出解釋。

楊銘威透露，當時是陶晶瑩夫妻邀約飯局，替他補過生日，還特地向他預告「還會有一個美女」，讓他忍不住猜測會不會是與陶晶瑩交好的周子瑜，沒想到當天葉舒華驚喜現身，讓他和方志友又驚又喜。他透露對葉舒華第一印象是「好白喔」，當下也和偶像自拍紀念，方志友也點頭認可：「本人真的超白，像白雪公主的白」。

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當時柯震東在隔壁包廂慶生，眾人合照純屬巧合。（翻攝自IG）

而當時柯震東恰巧在另個包廂和家人慶生，會亂入合照純屬意外。事實上，過去陶晶瑩就曾發文表示，「請舒華吃飯，竟巧遇里長伯柯震東，大家一起唱生日快樂歌。」而她跟葉舒華一年前因拍攝節目認識，當時覺得對方有禮貌也不會擺架子，甚至親切主動幫簽名，加上女兒也是葉舒華粉絲，後來就持續保持聯繫。

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