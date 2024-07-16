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43歲未嫁錯了嗎？ 中國女星柳岩被母狠酸剩女

柳岩從主播轉行當明星表現亮眼。（翻攝自柳岩微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲中國女星柳岩靠著火辣身材與絕美臉蛋走紅，讓人嘖嘖稱奇從主播轉行當明星表現亮眼，近日與母親一起上綜藝節目，卻被媽媽不斷吐槽揶揄是「剩女」。

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72歲柳母是名退休老師，近日母女倆上《我家那閨女》竟語不驚人死不休，當著現場大批觀眾面前，公開抱怨柳岩43歲還不結婚，忍不住直酸：「她為什麼到現在還是個剩女？」

今年43歲的柳岩有著纖細身材和完美臉蛋，至今未嫁。（翻攝自柳岩微博）

就算主持人不斷打圓場，安慰柳岩怎麼會是剩女，柳母仍繼續酸諷：「一開始想讓她找年紀大一點的，但她現在自己年紀也很大了，年輕小伙子一定看不上她，真的只能找老頭子。」

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柳岩和母親一起上節目，居然被媽媽譏諷剩女。（翻攝自柳岩微博）

更誇張的是，柳母變本加厲繼續大爆料，指責柳岩缺點很多，斥她不愛乾淨，「一點兒都不講究，就愛撿東西吃」、「髒死了，女孩子完全不文雅」；柳岩剛出社會是名護理師，後來轉行當主播，並以性感形象示人，最後甚至躍上星路。

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