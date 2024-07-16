歌曲太揪心！梁靜茹開唱快哭了 歌迷大喊3個字全場爆笑

〔記者張釔泠／台北報導〕梁靜茹13、14日在北京舉行「2024當我們談論愛情」演唱會，媽媽坐在台下低調觀賞，她揪心分享：「在追逐夢想的路上，我總是會自我懷疑，我真的還要繼續往前衝嗎？還是我要停下來往回走。」透露了自己的爸媽很熱愛唱歌，「所以多次遇到挫折、孤獨感，離鄉背井的時候，我都會覺得那是我要面對的磨練。」

梁靜茹。（超級圓頂提供）

相隔11個月，梁靜茹帶著升級版的「2024當我們談論愛情」返場北京，誠意十足換了2套全新造型，舞美、聲光、歌藝再升級，她和四面台歌迷的互動自然，一開場就用夯劇《玫瑰的故事》台詞熱哏「北京到底有誰在啊」，挑動歌迷的心。

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唱完《慢冷》，她難掩激動：「唱這些心痛的歌，我喜歡讓自己沉醉在這個夜裡，那種跟故事很接近的感受...淚水需要在夜裡獨自把它唱出來...」此時現場衝出粉絲聲音大喊：「不准哭！」把大家都逗笑了。

梁靜茹。（超級圓頂提供）

也許有過上一版本「當我們談論愛情」的經驗，梁靜茹在「2024當我們談論愛情」表現更輕鬆、自在、真實，時而帶動歌迷玩「溫柔版波浪舞」，演唱《燕尾蝶》時大方直面挫折：「嘲笑、打擊我也遇過，無論如何我會讓自己再站起來，希望你們也一樣。」

在安可的點歌環節，她在北京首次接受點唱《屬於》，越唱越開心還跟樂隊老師要求：「我們要不要升Key的再來一次？」最後她感性道：「我曾經在演唱會上不曉得要說什麼，升降台升上來，我就哭出來，很想要逃走；既想要挑戰又恐懼，一次又一次，但我想在你們心目中，我應該有一點一點的進步。」

梁靜茹。（超級圓頂提供）

演唱會尾聲，她除了感謝父母與參與她每張專輯的製作人、音樂人，更謝謝粉絲與觀眾：「我希望現場每一個你你你你你你，在今天晚上共振的每一個音符及歌詞，都能夠注入你的心，我們跟這些歌一起跳舞，一起勇敢，一起相信夢想，不要放棄勇往直前，一定能成功，謝謝你們。」演唱會在萬眾期待的《勇氣》歌聲中完美落幕。

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