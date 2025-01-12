中居正廣沒救了！ 與松本人志一起「極樂趴」再受重創

松本人志（左）先前鬧出的性侵宴會，中居正廣也有參與。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男星中居正廣是前偶像男團SMAP隊長，先前他捲入性侵疑雲，本月9日親口承認曾與女性發生糾紛，同時發出公開道歉聲明。雖然中居正廣以新台幣2千萬元和對方和解，且仍想繼續演藝圈工作。不過，日媒《週刊文春》加碼爆料，指出綜藝天王松本人志鬧出的五星級飯店性侵聚會，中居正廣也參加了，讓以為自己能順利下崗的中居正廣再度陷入性侵風暴，這次他要是沒說個清楚，想回歸演藝可能難上加難。

中居正廣先前針對自己和女粉絲的性糾紛發出道歉聲明。（翻攝自X）

先前中居正廣發出道歉聲明的時候，就已經有部分網友質疑他根本沒有深切反省，只想用錢解決一切，故各大電視台仍與他保持距離，先存觀望態度。未料，《週刊文春》又祭出重槌，爆料松本人志2023年12月鬧出要求後輩藝人「SPEEDWAGON」成員小澤一敬進行「性朝貢」時中居正廣也在現場。

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中居正廣（左）和松本人志共同主持《松本to中居》節目。（翻攝自X）

根據《週刊文春》先前爆料，松本人志要求後輩小澤一敬邀請女性到五星級店豪華套房飲酒作樂，之後更對這些女性逞獸慾。被爆料的松本人志為此與《週刊文春》鬧上法庭，求償5.5億日圓（約新台幣1.16億元），另外還把手上7個節目全都退掉，其中也包含他與中居正廣主持的《松本to中居》。這場官司松本人志不知為何突然在去年11月撤告，原來是訴訟期間松本人志幾乎零收入對他經濟造成很大影響。

中居正廣想回到演藝圈希望渺茫。（翻攝自X）

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中居正廣爆出桃色糾紛後，工作同樣受到極大影響，廣告代言、節目都被撤換或停播，已經錄製好的節目則把中居正廣出現的畫面刪除後播出。就在中居正廣以為自己花錢就能阻止桃色風波蔓延之際，《週刊文春》再度出手爆料，2015年9月松本人志、小澤一敬的「性朝貢」宴會上，中居正廣竟也在場，對此中居正廣透過代理人表示：「那個時期曾經在那個場所與女性聚餐」。

為什麼中居正廣會承認自己在場？主要原因還是松本人志和《週刊文春》槓上法庭後提出新事證，表示性朝貢宴會除了受害女子之外，現場還有小澤一敬、節目企劃、松本人志和「某一大咖藝人」，這才逼得中居正廣無法否認。

受害女性雖然未提及「大咖藝人」對她性侵，但中居正廣此番被性侵風波一波一波不斷打擊，想回到日本演藝圈的希望也越來越渺茫。

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