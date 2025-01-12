晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

中居正廣沒救了！ 與松本人志一起「極樂趴」再受重創

松本人志（左）先前鬧出的性侵宴會，中居正廣也有參與。（翻攝自X）松本人志（左）先前鬧出的性侵宴會，中居正廣也有參與。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男星中居正廣是前偶像男團SMAP隊長，先前他捲入性侵疑雲，本月9日親口承認曾與女性發生糾紛，同時發出公開道歉聲明。雖然中居正廣以新台幣2千萬元和對方和解，且仍想繼續演藝圈工作。不過，日媒《週刊文春》加碼爆料，指出綜藝天王松本人志鬧出的五星級飯店性侵聚會，中居正廣也參加了，讓以為自己能順利下崗的中居正廣再度陷入性侵風暴，這次他要是沒說個清楚，想回歸演藝可能難上加難。

中居正廣先前針對自己和女粉絲的性糾紛發出道歉聲明。（翻攝自X）中居正廣先前針對自己和女粉絲的性糾紛發出道歉聲明。（翻攝自X）

先前中居正廣發出道歉聲明的時候，就已經有部分網友質疑他根本沒有深切反省，只想用錢解決一切，故各大電視台仍與他保持距離，先存觀望態度。未料，《週刊文春》又祭出重槌，爆料松本人志2023年12月鬧出要求後輩藝人「SPEEDWAGON」成員小澤一敬進行「性朝貢」時中居正廣也在現場。

相關新聞：前SMAP中居正廣陷封殺 木村拓哉記者會四兩撥千金解圍

中居正廣（左）和松本人志共同主持《松本to中居》節目。（翻攝自X）中居正廣（左）和松本人志共同主持《松本to中居》節目。（翻攝自X）

根據《週刊文春》先前爆料，松本人志要求後輩小澤一敬邀請女性到五星級店豪華套房飲酒作樂，之後更對這些女性逞獸慾。被爆料的松本人志為此與《週刊文春》鬧上法庭，求償5.5億日圓（約新台幣1.16億元），另外還把手上7個節目全都退掉，其中也包含他與中居正廣主持的《松本to中居》。這場官司松本人志不知為何突然在去年11月撤告，原來是訴訟期間松本人志幾乎零收入對他經濟造成很大影響。

中居正廣想回到演藝圈希望渺茫。（翻攝自X）中居正廣想回到演藝圈希望渺茫。（翻攝自X）

相關新聞：中居正廣官網發道歉聲明 花台幣近2千萬和解演藝活動持續

中居正廣爆出桃色糾紛後，工作同樣受到極大影響，廣告代言、節目都被撤換或停播，已經錄製好的節目則把中居正廣出現的畫面刪除後播出。就在中居正廣以為自己花錢就能阻止桃色風波蔓延之際，《週刊文春》再度出手爆料，2015年9月松本人志、小澤一敬的「性朝貢」宴會上，中居正廣竟也在場，對此中居正廣透過代理人表示：「那個時期曾經在那個場所與女性聚餐」。

為什麼中居正廣會承認自己在場？主要原因還是松本人志和《週刊文春》槓上法庭後提出新事證，表示性朝貢宴會除了受害女子之外，現場還有小澤一敬、節目企劃、松本人志和「某一大咖藝人」，這才逼得中居正廣無法否認。

受害女性雖然未提及「大咖藝人」對她性侵，但中居正廣此番被性侵風波一波一波不斷打擊，想回到日本演藝圈的希望也越來越渺茫。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中