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寶島歌王葉啟田甩失智謠言 傳明年辦大型個唱

葉啟田（右一）2019年5月曾在臉書曬照，氣色極佳。（翻攝自葉啟田臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「寶島歌王」葉啟田（本名葉憲修）6月1日甫過76歲生日，曾以一首經典台語歌〈愛拚才會贏〉紅遍大街小巷，轉戰政壇擔任過2屆立法委員，幾年前被傳罹患阿茲海默症，音樂人江志豐上個月成立新公司，透露3年前有遇到葉啟田，覺得他除了年紀大了，身體狀況維持很不錯。

相關新聞：75歲葉啟田遭爆罹失智症 江志豐痛揭為他欠了一屁股債

今（16）日有關葉啟田最新動態消息曝光，據《CTWANT》報導，葉啟田計畫明年舉辦大型演唱會，目前也鎖定大巨蛋等場地，報導指出，距離葉啟田上次舉辦個唱，已有7年之久，大批老一輩的歌迷獲悉後，都很期待葉啟田再開金嗓。

相關新聞：葉啟田過生日忘幾歲   自認有18歲青春活力

他曾發文透露吃飯只吃7分飽，體重減少6公斤，坦言不是刻意減肥，只是有感而發年紀越大，越覺得身體健康非常重要。（翻攝自葉啟田臉書）

葉啟田1964年出道，台語經典歌曲〈愛拚才會贏〉為其代表作，推出逾50張專輯，歌曲達千首以上，曾任中華民國第二及第四屆立法委員，2005年底復出並再發行新唱片《愛你未著我祝你幸福》。

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