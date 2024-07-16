黃國昌補交作業想4天 律師林智群虧酸頂嘴

民眾黨不分區立委黃國昌。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕憲法法庭10日召開國會擴權法案釋憲案的暫時處分準備程序庭，立法院機關代表、立法院民眾黨團總召黃國昌未能當庭回答反質詢定義，被大法官尤伯祥要求補書狀說明。

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黃國昌15日表示，已提出補充答辯書，並於臉書公開內容，強調「已盡力」，不過不少網友直言看完還是沒看到答案，酸諷「看完還是沒回答官員何來的反質詢問題」、「所以反質詢定義到底是什麼？」、「你是寫給法律人看的還是寫給小草看的？」、「洋洋灑灑13頁根本沒回答到問題」。

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近來在網路擁有高聲量的知名律師林智群也在臉書譏諷：「黃國昌花了4天寫了老半天，還是沒講清楚什麼是『反質詢』。」接著林智群立馬替黃國昌濃縮他的說法，表示「反質詢」的定義就是「頂嘴」（台語叫「應嘴應擠」）。

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林智群認為不管立法委員問了多爛、多沒水準的問題，官員都不能嘴回去，就算是立法委員問的問題涉及機密（比如潛艦的相關數據）不能回答，官員還是要無腦誠實回答，最後再虧黃國昌：「這麼簡單的答案他竟然沒辦法當場回答，還要想4天。」

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