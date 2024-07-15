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結識大網紅「台灣最強高中生」Ray 高喊Fxxk CHINA後開槍

「台灣最強高中生」Ray（左）受摯友Kai邀請體驗射擊課程。（翻攝自Twitch）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因為結識YouTube擁有575萬訂閱、IG吸引千萬追蹤者、Twitch追蹤者高達1億的大網紅「Kai Cenat」的Ray，兩人一見如故，Kai更盛讚Ray是「台灣最強的高中生」 ，現在Ray也紅遍歐美實況圈。由於Ray高中畢業了，即將回台灣當兵，Kai特別帶著Ray到美國靶場體驗射擊訓練，打靶時Ray嗨喊：「FxxK CHINA」！

「台灣最強高中生」Ray（右）受摯友Kai（左）邀請體驗射擊課程。（翻攝自Twitch）

Kai自從認識Ray之後認為兩人都具備熱情、不拘泥小節的特性，成為好友，更交換聯絡方式，Kai更親暱的稱呼Ray是「摯友」、「台灣的雙胞胎」，也因為這樣的友誼Ray被遊戲實況圈稱為「台灣最強高中生」。Kai日前邀請Ray到美國的合法靶場接受美式槍枝訓練，現場教官教Ray使用步槍、手槍等各種槍械用法，並講解遭遇各種交戰情況及應對方式。在打靶的時候Ray高喊了一聲：「Fxxk CHINA」後開親，讓教官和Kai哈哈大笑。

「台灣最強高中生」Ray（中）高喊Fxxk CHINA後開槍。（翻攝自Twitch）

Ray表示他高中畢業後暫時不打算升學，所以接下來就會等待兵單、服完1年義務役。Ray也向Kai介紹台灣兵役制度，也讓不少歐美網友更加瞭解台灣，以及台灣的國際處境。

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