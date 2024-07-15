電影看一半竟黑幕！男跳出來「我想和你在一起」 女淚崩親吻喊願意

電影《我想和你在一起》黃宏軒（左起）、林映彤、席惟倫、涂善存在高雄影城映後大合照。（星映電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日前有網友透過包場看電影《我想和你在一起》，向心儀女生告白，不僅成功「在一起」造成Threads熱門話題，更引來主演們親自留言恭喜。

從影片中可以看到，女方正在看《我想和你在一起》，沒想到電影突然出現黑幕，大銀幕上出現她的照片、影片，原來是男方送來的告白驚喜，讓女方喜極而泣，甚至直接親吻對方表示「願意」，閃瞎眾人。

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《我想和你在一起》主角林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫結束影廳宣傳的行程之後，臨時起意前往高雄瑞豐夜市快閃踩街，不僅玩心大起手持大聲公沿路幫電影拉票，看到射氣球及投籃遊戲的攤位，更是吆喝互相PK「比一場」，射氣球最輸的林映彤與涂善存現場被拱唱電影插曲《這麼多年》，粉絲簇擁力挺陪唱。

一行人緊接著看到投籃攤位相當興奮，分為兩組競賽，最後黃宏軒隊以一分之差險勝涂善存隊，4人玩得不亦樂乎，異口同聲表示都是第一次有這樣的宣傳體驗，近距離感受到全台影迷粉絲們的熱情支持。有忠實粉絲透露已經超過30刷，聽聞此消息讓4位主演相當欣慰感動，也同時呼籲粉絲盡力而為就好。

中南部映後被問到最具挑戰的一場戲，林映彤印象深刻的是與涂善存的餐廳約會戲，死黨黃宏軒偷偷躲在另一桌為她下指導棋，她表示：「我戴著耳機跟宇光（黃宏軒角色名）秘密連線，我要重複他說的話，但其實拍攝時的耳機裡是聽不到彼此聲音的，全靠默契來抓表演的節奏。」

涂善存也記憶猶新，「那一場戲拍到很晚，拍到鬍子都長出來了。」幽默自嘲的發言令全場觀眾爆笑。現場有正值高中年紀的學生觀眾分享：「非常有共鳴，看完爆哭。」隨即又補充說：「但班上沒有像雷宇光這麼浪漫的同學，都是臭男生。」此外，還有年僅6個月大的小小影迷，爸爸抱著她一起看電影全程沒哭鬧，席惟倫映後抱著她一起合影，畫面溫馨。

今天解鎖釋出「音樂篇」幕後花絮，眾演員為了片中的音樂劇表演，卯足全力學習樂器、唱歌與舞蹈，首度公開黃宏軒穿「公主裝」唱跳，造型驚艷四座，他笑稱：一開始以為劇組跟我開玩笑，沒想到是來真的！」

涂善存片中是鋼琴王子形象，前期花了許多時間到琴房練習，意外透露毛祁生是他的鋼琴老師，「毛毛（毛祁生）本身鋼琴很厲害，是隨時都能來一段的程度，我在現場會先彈給他聽，再請他幫我惡補一下。」幕後花絮中驚喜見到飾演音樂老師的鄭人碩換上「海王裝」吹嗩吶，他有感表示：「嗩吶真的是一個非常神奇的樂器，吹奏的時候氣不能斷，跟日常講話的談吐不同，換氣是最大考驗。」

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