莫名其妙！《大學生》逸歡路邊被倒鹽 怒斥：垃圾東西

曾是《大學生了沒》固定班底的逸歡。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾是《大學生了沒》固定班底的逸歡，因甜美外型深受觀眾歡迎，今（15）日她在社群發文，表示自己在台北東區等車的時候，碰上莫名其妙的事，因為有陌生人突然往她手上倒鹽，逸歡不但受到驚嚇，也很生氣，瞬間引發網路熱議。

逸歡在鬧區碰到莫名其妙的陌生人強迫推銷。（翻攝自IG）

逸歡說，自己當時在路邊等車，有一個男的靠近她問：鞋哪兒買的？很好看。後來男子的老闆也靠過來七嘴八舌的說個不停，原本逸歡還好心想要把買鞋子的網站分享給男子，這時遲那時快，對方竟然突然往逸歡手上倒了一堆去角質鹽，還要她到店裡洗手，男子還不斷說：不用買，老闆就是叫你進去洗個手而已。不疑有他的逸歡覺得手上的鹽很麻煩，所以就近店洗手。接下來兩人不斷開始介紹產品，還抓著她的手塗抹上各式產品，逸歡只好趕緊說車子到了，想快點脫身，這時，最傻眼的事來了，那名「老闆」竟問逸歡：好，那妳快速結帳，看要買這組8000的還是單冠2999的？

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逸歡氣憤說自己金牛座的個性絕對不會花錢買垃圾回家。（翻攝自IG）

金牛座的逸歡堅持不肯花錢購物，老闆竟然還繼續強迫推銷，幫忙決定買哪樣產品，逸歡大爆炸，心想：金牛座是不可能花錢買對我來說是垃圾的東西，於是頭也不回的離開。許多網友聽到她分享這段經驗，也附和：「好誇張」、「我也有遇過」、「他們行之有年」。

（翻攝自Threads）

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