「千年一遇美少女」橋本環奈神顏消失 真實狀態嚇壞網友

橋本環奈獲得20歲年代類別「日本珠寶最佳著裝獎」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕25歲日本女星橋本環奈有「千年一遇美少女」美稱，近日她在社群發文分享出席出保活動的心情，並附上2張照片，貼文曝光後吸引不少粉絲前來朝聖按讚。雖然有網友覺得她當天打扮顯老，但橋本環奈本人覺得自己濃濃的眼妝和可愛的裙子很好看。

橋本環奈隆重打扮，展現出端莊模樣。（翻攝自X）

橋本環奈說，她獲得20歲年代類別「日本珠寶最佳著裝獎」，距離上次得到獎項已經過了10年，15歲的時候她也曾經得到該獎項。為了參加頒獎典禮，橋本環奈穿著一襲淺金色的長禮服，整體造型簡約中不失隆重，她也不忘配上精緻的珠寶，從項鍊、手鐲、戒指都是精心挑選過。

請繼續往下閱讀...

橋本環奈有「千年一遇美少女」美稱。（翻攝自X）

許多人認為橋本環奈這樣的打扮雖然也很好看，但是她才25歲，穿成這樣顯得老氣。不過橋本環奈本人卻特別喜歡自己的眼妝，也覺得裙子很好看，讓她參加活動的心情更興奮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法