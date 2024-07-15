羅蘭突曝台灣女友身分！現身霸氣喊：我的愛很多

羅蘭（左一）來台應援《上船了各位！》，喊話粉絲愛可以更多。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝、實習記者謝函穎／台北報導〕海上冒險實境節目《上船了各位！》本週六熱血開播，蔡昌憲、KID、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹今（15）出席首映記者會，趁開播前夕一解團隊心結，日本應援團長羅蘭驚喜站台，人氣超夯的他喊話粉絲：「量還不夠，我的愛還很多！」

《上船了各位！》集結眾星征戰海上領域，身為應援團長的羅蘭透露會答應拍攝，一是喜歡台灣，二是透過節目精神看到了自己一路以來奮鬥的過程，被問到自身最大挑戰？他笑說染一頭金髮挑戰好大，並用英文表示「only for you！」他說未來髮色目前還沒頭緒，倒是被鍾瑤拱染藍色搖頭拒：「那不是我的風格。」前陣子他曾表示想經營跨國企業，熱愛義式料理的他，透露想來台開間義大利餐廳，還對台灣小吃地瓜球情有獨鍾，希望有機會帶回日本發展。

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羅蘭也邀請在場藝人一起到日本玩，「之前是在石垣島見面，之後你們來東京的話，我一定會比在石垣島帥3倍。」而雷艾美早前曾為節目造訪羅蘭牛郎店，今被問到要不要交女友，羅蘭作勢看向一旁雷艾美，雷艾美也搭腔：「他私底下會叫我Honey！」兩人當場組起類CP，讓眾人大笑羨慕又嫉妒。下週六將過32歲生日的羅蘭，談起「長一歲」想法緊扣節目宗旨，「年齡只能告訴我們活多久，無法告訴我們怎麼活」

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