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娛樂 電視

男演員二度爆性騷！林雨宣收前輩「遠離對方」警告 曝2惡狼行為

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈Metoo事件自去年延燒至今，仍餘火不斷，近期再爆名醫江坤俊及八點檔演員張哲豪性騷擾指控，不過兩人皆出面自清。而女星林雨宣忍不住站出來發聲，透露過去進組前、曾被前輩提醒要遠離某位男演員，更不要給出聯絡方式，多年後該男星2度爆性騷擾，讓她直呼：「人是不可能改變的。」

林雨宣過去進組被警告注意男演員行為。（資料照，記者陳奕全攝）

林雨宣發文透露，過去進入劇組前就被前輩警告某位男演員會騷擾女生，切記不要給出聯絡方式，她也因此有了防備心，和男演員僅維持點頭關係。後來一次在化妝室，她因為找不到位子，只能勉強坐到該男演員旁，儘管她已戴上耳機明擺不想聊天的模樣，最後還是被搭話，「直接開始最i的禮貌敷衍模式，他大概覺得沒戲也聊不下去，我平安的度過這一天。」

林雨宣發文揭露男演員騷擾行徑。（翻攝自threads）

林雨宣後來發現早在進組第一天，就曾收到對方私訊關心，「內容其實沒什麼踩線的，大概就是一種我們都是劇場人，我懂你的邏輯釋出親切的善意。」不過她當時早已耳聞不少事蹟、無法當成對方是真心想照顧後輩。該演員後來二度被揭性騷擾，令她直呼：「我蠻不意外的，不覺得自己有問題的人是不可能改變的。」

她也對當初提醒她的前輩懷抱感謝並親自道謝，表示演藝圈還是有許多正直的存在，最後告誡：「無論男女，真的都要懂得保護自己，有點戒心不是壞事。」

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