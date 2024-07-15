徐凱希靠曾國城贏得跨年主持 立志學藍心湄當暖心前輩

徐凱希感謝曾國城、藍心湄的提拔。（緯來綜合台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《女王大人》日前錄影邀請孫協志、徐凱希、馬力歐、葉欣眉及海產，上節目分享待在演藝大哥大姊身邊感受到的酸甜苦辣。徐凱希說因為曾國城的推薦，才接下了人生的首場跨年主持，由於徐凱希沒有主持過跨年，所以開會過程中，製作單位不時問她「聽得懂嗎？」曾國城馬上跳出護航說：「你們放心，她很聰明。」讓徐凱希當下好感動。

徐凱希笑說從那一次跟曾國城搭檔主持跨年活動後，至今每一年都有接到跨年活動主持，讓她好感謝曾國城，另一位讓徐凱希讚嘆不已的大咖主持人就是藍心湄，她說藍心湄主持節目從不看提詞機或大字報，但節目中包含來賓出場順序、置入環節及商品內容她都記得一清二楚，讓她感到相當佩服。

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孫協志（左起）、徐凱希、海產和馬力歐（右起）、葉欣眉上《女王大人》分享待在演藝大哥大姊身邊感受到的酸甜苦辣。（緯來綜合台提供）

而讓徐凱希「足感心」的還有藍心湄對待她有如照顧自己妹妹一般，不只在節目主持時多次提點，還有一次藍心湄問她腳多大，一問之下發現兩人腳差不多大，就說要把鞋子送給她。隔週錄影，藍心湄說到做到，拿了6雙鞋送給徐凱希，「心湄姐說這些鞋子都是以前表演時只穿過一、兩次鞋子，如今已經穿不到了，所以就傳承給我。」覺得超溫暖之外，也下定決心如果有一天自己變成前輩，也要跟藍心湄一樣把溫暖傳給後輩。

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