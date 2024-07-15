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娛樂 日韓

再2天回歸！周子瑜站TWICE封面「C位」 粉絲嗨到爆

周子瑜在TWICE新形象照中美翻，宛如美人魚。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團TWICE即將在2天後的17日，推出全新日文專輯《DIVE》，而近期剛推出同名主打歌MV，TWICE也剛於大阪開兩場演唱會，值得一提的是，台灣成員周子瑜站在團體封面照C位，讓粉絲嗨到炸。

周子瑜（中）在最新的日文專輯《DIVE》中，封面站在C位。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

TWICE日本官方IG帳號貼出多張團員們的新形象照，極力宣傳新日文專輯《DIVE》，其中一張團體照，周子瑜穿上綠色透紗服裝，造型美艷又優雅，更是直接在團體的C位，電暈全網。

網友們對於周子瑜能站在C位，相當驚訝及開心。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

ONCE（TWICE粉絲名）們看見周子瑜站在團體的C位，紛紛留言嗨爆：「周子瑜！居然站在C位！」、「我的女神子瑜啊！」、「C位子瑜ㄟ！超級美的啦！」

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